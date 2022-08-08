Olay, 6 Ağustos'ta, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü kamyonette 2 kişi eşyaların üzerinde 2 kişi ise kasanın arka kısmında yolculuk yaparken görüntülendi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü belirledi. Polis, sürücü M.M.T.'ye 'yük üzerine yolcu bindirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından 1861 TL ceza kesti. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

mevlana, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.