Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza - Son Dakika
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Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza

08.08.2022 11:39

DİYARBAKIR'da, 4 kişinin ev eşyası yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğunda sürücü M.M.T.'ye 1861 TL ceza kesildi, adli işlem uygulandı.

DİYARBAKIR'da, 4 kişinin ev eşyası yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğunda sürücü M.M.T.'ye 1861 TL ceza kesildi, adli işlem uygulandı.

Olay, 6 Ağustos'ta, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü kamyonette 2 kişi eşyaların üzerinde 2 kişi ise kasanın arka kısmında yolculuk yaparken görüntülendi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü belirledi. Polis, sürücü M.M.T.'ye 'yük üzerine yolcu bindirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından 1861 TL ceza kesti. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem uygulandı.


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Diyarbakır'da akıl almaz yolculuk Diyarbakır'da akıl almaz yolculuk Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
Kaynak: DHA

mevlana, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza - Son Dakika
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