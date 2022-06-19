Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2) - Son Dakika
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Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2)

19.06.2022 16:54
Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2)

MARKETE SİLAHLI SALDIRIDiyarbakır'da sabah saatlerinde bir restoranda çıkan, sokakta devam eden 4 kişinin yaralandığı, 6 şüphelinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın ardından, saat 14.00 sıralarında da bir başka kurşunlama olayı yaşandı.

MARKETE SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır'da sabah saatlerinde bir restoranda çıkan, sokakta devam eden 4 kişinin yaralandığı, 6 şüphelinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın ardından, saat 14.00 sıralarında da bir başka  kurşunlama olayı yaşandı. Aynı sokakta bulunan ve restoranla aynı ismi taşıyan içecek satılan markete motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, kapalı olan marketin kepenklerine ve duvarına 10 kurşun isabet etti. Yaralananın olmadığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, delil toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2) - Son Dakika
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