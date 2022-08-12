Uyuşturucu bağımlısı genç, babasını öldürdü - Son Dakika
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Uyuşturucu bağımlısı genç, babasını öldürdü

12.08.2022 22:19
Uyuşturucu bağımlısı genç, babasını öldürdü

Diyarbakır'da 4 suçtan dosyası olan uyuşturucu bağımlısı bir kişi tartıştığı babasını öldürdü.

Diyarbakır'da 4 suçtan dosyası olan uyuşturucu bağımlısı bir kişi tartıştığı babasını öldürdü.

Olay, gece 00.30 saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 suçtan kaydı olan C.Ö. (31), babası İbrahim Ö. ile uyuşturucu kullanmaktan dolayı aralarında tartışma çıktı. Komşularından yardım istemek için dışarıya çıkan anne eve döndüğünde eşi İbrahim Ö.'yü ve oğlu C.Ö'yü bıçak ve yabancı cisimle vurulmuş halde yerde buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 61 yaşındaki İbrahim Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden C.Ö. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan şahıs ve ölen babası hakkında, 2019 yılında da aralarında çıkan kavga nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı genç, babasını öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu bağımlısı genç, babasını öldürdü - Son Dakika
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