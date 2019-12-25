Diyarbakır'da 40 bin 550 dekar alan toplulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 40 bin 550 dekar alan toplulaştırıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da 40 bin 550 dekar alan toplulaştırıldı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) bu yıl Diyarbakır'da 40 bin 550 dekar alanın toplulaştırma çalışmalarını tamamlayarak tapu tescil işlemlerini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 40 bin 550 dekar alan toplulaştırıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) bu yıl Diyarbakır'da 40 bin 550 dekar alanın toplulaştırma çalışmalarını tamamlayarak tapu tescil işlemlerini gerçekleştirdi.


Devlet Su İşleri arazi toplulaştırma yetkisi aldıktan sonra 2019 yılında Diyarbakır'da 2 adet projede toplam 1 milyon 450 bin 100 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 40 bin 550 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlayarak tapu tescil işlemlerini gerçekleştirdi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, devam eden çalışmalarla 1 milyon 409 bin 550 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Aydın, "Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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