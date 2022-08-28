40 DERECEYE VARAN SICAKLIKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR SOLUĞU SÜS HAVUZUNDA ALDI

DİYARBAKIR'da 40 dereceye varan sıcaklıktan bunalan çocuklar, soluğu girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzlarında aldı.

Diyarbakır'da 40 dereceye varan kavurucu sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için süs havuzlarını tercih etti. Sur ilçesinde bulunan ve kentin sembolü haline gelen Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na çoğu aileleriyle gelen çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinledi. Yaz boyunca çocukların tercih ettiği mekan haline dönüşen parkta ebeveynler de ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.

Havuza giren 12 yaşındaki Yusuf Deniz, Anzele'nin Diyarbakır'da yüzülecek en iyi yer olduğunu söyleyerek, 'Bazı çocuklar Dicle Nehri'ne giderek suda boğuluyor. Aileleri onlardan haber alamıyor. En güvenilir yer burasıdır. Gelsinler buraya. Tertemiz suyu var. Bu güneşli günde, bu sıcak havada en güzel yer bence burasıdır' dedi. (DHA)