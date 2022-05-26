Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

26.05.2022 10:15
Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ve resim sergisi için etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, öğretmenler tarafından hazırlanan 21 projenin yer aldığı fuar ve görsel sanatlar dersi öğrencilerinin yaptığı resim sergisi açıldı.

Fizik öğretmeni ve TÜBİTAK proje koordinatörü Nilüfer Uslu Uzun, okullarında böyle bir etkinlikle öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Matematik öğretmeni Mehmet Nur Kaya ise projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ve, şube müdürleri de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika


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