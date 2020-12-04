Diyarbakır'da 416 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 416 gümüş sikke ele geçirildi
04.12.2020 09:45
DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 416 gümüş sikkeyi 400 bin TL'ye satmak isteyen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 416 gümüş sikkeyi 400 bin TL'ye satmak isteyen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesinde, bazı şüphelilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 400 bin TL'ye satmak için müşteri aradığını belirledi. Takibe alınan 4 şüpheli, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.Şüphelilerin üzerleri ile araçlarında yapılan aramalarda farklı dönemlere ait 416 gümüş sikke ele geçirildi. Sikkeler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
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