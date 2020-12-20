Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 kilogram amonyum nitrat, 1 ateşleme sistemi ile 52 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 kilogram amonyum nitrat, 1 ateşleme sistemi ile 52 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de yapılan Yıldırım-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Uygun operasyonu kapsamında, 4 piyade tüfeği, 52 kilogram toz esrar, 45 kilogram amonyum nitrat, 18 tüp, 4 akü, 1 ateşleme sistemi ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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