Diyarbakır'da 468 kursiyer ustalarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 468 kursiyer ustalarla buluştu - Son Dakika

Diyarbakır'da 468 kursiyer ustalarla buluştu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğretme Genel Müdürlüğünce başlatılan, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bu yıl 468 kursiyer ustalarla buluşturuldu.

Diyarbakır'da 468 kursiyer ustalarla buluştu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğretme Genel Müdürlüğünce başlatılan, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bu yıl 468 kursiyer ustalarla buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği Yenişehir ilçesinde hayata geçirildi.

Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kursiyerlere yönelik farkındalık oluşturulması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ustaların bilgi ve becerilerinin kursiyerlere aktarılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hurata, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ayşe Adıgüzel ve kursiyerler katıldı.

Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinlikte, seramik ustası Dilek Alper kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Yapılan son etkinlikle bu yıl 468 kursiyerin ustalarla buluşması sağlandı.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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