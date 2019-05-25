Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 47 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 47 kilo esrar ele geçirildi

4 saat önce

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 47 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 47 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 47 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Hazro ilçesinde oturan S.K.'nin büyük şehirlere uyuşturucu götürmek için nakliyeci aradığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan S.K.'nın, Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz köyü kırsalında C.B. ve H.K. ile birlikte nakliye aracına uyuşturucu yükledikleri saptandı. Araç, Hazro- Diyarbakır karayolunda önlem alınarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, satışa hazır 47 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. 
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:31 Kaynak: DHA
Güncel
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