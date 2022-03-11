Diyarbakır'da 48 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 48 adet bronz sikke ele geçirildi

11.03.2022 00:58
Diyarbakır'da 48 adet bronz sikke ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 48 adet bronz sikke ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 48 adet bronz sikke ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulunan çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi elde edildi. Şüpheliler, Diyarbakır şehirlerarası otobüs terminali bölgesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait 48 adet bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Bizans, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 48 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika


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