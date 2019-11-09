Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

DİYARBAKIR'da narkotik polislerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'da narkotik polislerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve terör örgütlerine uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlayanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkez ile Lice ve Çermik ilçelerinden çeşitli tarihlerde operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 489 kilo esrar ele geçirilirken, S.A. O.A., E.K. ile Ç.K., gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Diyarbakır, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:01 Kaynak: DHA
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