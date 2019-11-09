Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik 3-7 Kasım'da kent merkezi ile Lice ve Çermik ilçelerinde operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 328 kilo 250 gram kubar ve 161 kilogram toz esrar ele geçirildi, S.A. (27), O.A. (49), E.K. (36) ve Ç.K. (39) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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