Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi

27 dakika önce

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kilo 26 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kilo 26 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu yapılan fiziki takip neticesinde, 25 Aralık 2018 Salı günü Bağlar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların içinde bulunduğu bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu araç içerisinde arama kararına istinaden yapılan adli aramada aracın arka koltuk ve bagaj bölümünde, Narkotik tespit köpeğinin tepki vermesini önlemek amacıyla dış yüzeyi biber salçası ile sıvanmış, satışa hazır paketler halinde 49 kilo 26 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
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