Diyarbakır'da 491 Bin Öğrenci Karne Aldı
15 dakika önce
DİYARBAKIR'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 491 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.
DİYARBAKIR'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 491 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı. Diyarbakır
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nce karne dağıtım töreni yapıldı. Merkez Yenişehir
ilçesindeki Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan
ve veliler katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende Aslan, Yenişehir ilçesindeki Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi. Karnenin yanı sıra minik öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Aslan, Diyarbakır genelinde 491 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:21 Kaynak: DHA
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