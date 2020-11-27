Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi

27.11.2020 14:19
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi, System.String[]

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana hayata geçirilen tedbirlere uymayanlara 31 bin 305 idari işlem yapıldı, 31 milyon 586 bin 339 lira ceza uygulandı.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana hayata geçirilen tedbirlere uymayanlara 31 bin 305 idari işlem yapıldı, 31 milyon 586 bin 339 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 9 aylık süreçte yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine aykırı faaliyet gösteren şahıs ve işletmelere yönelik işlem yapıldı.

Denetimlerde, uyarıda bulunulan ve işlem yapılan 728 iş yerine 614 bin 547 lira ceza uygulandı.

90 iş yeri kapatılırken, işletme sahiplerine 433 bin 200 lira ceza kesildi.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 113 kişiye 1 milyon 946 bin 252 lira, farklı dönemlerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 5 bin 24 kişiye 4 milyon 35 bin 925 lira para cezası verildi.

Yüzde 50 oranında yolcu taşıma kuralını ihlale yönelik 1115 işlem yapıldı, 432 bin 53 lira ceza uygulandı.

Seyahat izin belgesi olmadan il dışına çıkan 13 kişiye 21 bin 724 lira, parklarda yapılan denetimde 1 milyon 756 bin 168 lira, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 748 kişiye 4 milyon 123 bin 627 lira, maske takmayan 12 bin 764 kişiye 10 milyon 307 bin 191 lira, izolasyon yükümlülüklerini ihlalden 1641 kişiye 5 milyon 72 bin 22 lira, yurtlarda karantinaya alınan 836 kişiye ise 2 milyon 633 bin 400 lira para cezası verildi.

Belirlenen bölgelerde uygulanan sigara içme yasağına uymadıkları belirlenen 7 kişiye 6 bin 300 lira, geçen hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kaynaklı 130 kişiye de 203 bin 930 lira para cezası uygulandı.

Tedbirlerin hayata geçirildiği ilk günden bu yana kurallara riayet etmeyenlere yönelik 31 bin 305 idari işlem yapıldığı, 31 milyon 586 bin 339 lira ceza uygulandığı, toplam 807 de ihbar yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi

Diyarbakır Valiliği, Para Cezası, Diyarbakır, Haziran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi - Son Dakika


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