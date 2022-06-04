DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı

04.06.2022 12:49

Diyarbakır'da geçen yıldan bu yana düzenlenen 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen yıldan bu yana düzenlenen 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sur İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında organizatörlük yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin düzensiz göçmenleri Ağrı, Van ve Bitlis'ten geçirerek Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden batı illerine sevk ettikleri tespit edildi.

Organizatörlük yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 26 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yapılan 5 operasyonda, 19 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır merkezli Afyonkarahisar, Ağrı ve Van'da da 10 şüpheliye yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Olayla ilgili olarak organizatörlük yaptığı tespit edilen şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı
DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı
DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı
DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı
DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı
DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 19 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

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