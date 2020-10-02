Diyarbakır'da 5 bin 300 öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 5 bin 300 öğrenciye kırtasiye desteği verilecek.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulunda eğitime başlayan öğrencilere kırtasiye destek programına katıldı.

Öğrencilere kırtasiye malzemelerini veren Beşikci, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile vatandaşlara ayni, nakdi, gıda, giyim, eğitim, sağlık, evde bakım ve diğer başlıklarda desteğini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Beşikci, ilçede bulunan 47 okulda ortaöğretime kaydı yapılan 5 bin 300 öğrenciye kırtasiye desteği vereceklerini bildirdi.

Kaymakamlık ve belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ve ilk etapta bin öğrenciye destek olduklarını anlatan Beşikci, "İhtiyaç halinde, gerekirse tüm kaynaklarımızla öğrencilerimizin eksiklerini tamamlarız. Hiçbir öğrencimizin ekonomik gerekçelerle eğitiminden geri kalmasını, eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum olmasını kabul edemeyiz. Bu gün bu okullumuz ile başlayıp tüm okullarımıza desteğimiz devam edecektir." dedi.