DİYARBAKIR - 5 kız kardeş resim sergisi açtı - Son Dakika

Diyarbakır'da 5 kız kardeşin hazırladığı resimler, sergide beğeniye sunuldu.

Kentte yaşayan Rozerin (24), Aleyna (12), Dilara Nur (15), Elif Ecrin (9) ve Ebru Eylül Özdemir (6) kardeşler, 8 ay süren çalışmayla hazırladıkları resimleri, tüm kız çocuklarına örnek olmak için sergilemek istedi.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Sümerpark Sanat Galerisi'nde "5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi" açan kardeşler, hazırladıkları 87 resmi beğeniye sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Vali Münir Karaloğlu da eşi Sevim Karaloğlu ile sergiyi gezdi, resimlerle ilgili bilgi aldı.

Münir Karaloğlu, eserlerin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Çok ayrı özellikleri bulunan 5 kız kardeşin, resim konusunda yetenekli olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Arzuladığımız, istediğimiz Diyarbakır gençliği bu. Sanatla, kültürle, sporla, bilimle gündeme gelsin." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, gençlerin başarılarıyla ülkenin ve dünyanın gündemine gelmesini arzuladıklarını, onun için mücadele ettiklerini belirterek, "Kızlarımızı çok tebrik ediyorum. Bu sergiyi ve farklı sergileri Türkiye'nin farklı şehirlerine taşımak istiyoruz." dedi.

Baba Ramazan Özdemir de "Kız çocukları okusun, küçük yaşta evlendirilmesin. Kız çocuklarına imkan verilirse en iyi şekilde kendilerini, ailelerini ve şehirlerini temsil edebileceklerine inanıyoruz. Kızlarımın amacı buydu. Bu imkan bize tanındı. Bu yüzden çok şanslıyız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Görsel sanatlar öğretmeni Rozerin Özdemir, kardeşleriyle daha önce ayrı resim sergilerinin olduğunu ancak ilk kez ortak bir sergide eserlerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Kardeşleriyle çeşitli yarışmalarda derecelerinin bulunduğunu anlatan Özdemir, "Hep birlikte resim sergisi yapma fikri vardı ve onu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Dilara Nur Özdemir de kardeşleriyle aynı sergide yer almanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.