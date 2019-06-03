Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

31 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:29 Kaynak: AA
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