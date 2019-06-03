Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
31 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:29 Kaynak: AA
'ın Lice
kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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