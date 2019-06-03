Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

1 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:38 Kaynak: DHA
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