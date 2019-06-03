Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
ANKARA, -
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Trump'ın İngiltere temasları başladı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız