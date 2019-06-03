Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]


İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Lice, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel
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