Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: AA
'ın Lice
ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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