Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

37 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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