Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
52 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
, Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - ANKARA
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