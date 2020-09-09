Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.

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