Diyarbakır'da 50 Spor Tesisi İnşa Edildi
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında futbol, basketbol, yüzme, voleybol, jimnastik ve kort tenisi olmak üzere 50 spor tesisi inşa etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, şehrin farklı noktalarında futbol, basketbol
, yüzme, voleybol
, jimnastik ve kort tenisi olmak üzere 50 spor tesisi inşa etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte spor yapma alanlarının yeterli sayıda olmadığını göz önünde bulundurularak 2017'de yılından itibaren 50 spor tesisi yapıldı.
Vatandaşların hizmetine sunulan tesislerden, geçen yıl 7 bin öğrenci faydalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:44 Kaynak: AA
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