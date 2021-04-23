Diyarbakır'da 50 yıldır kapalı Fetih Kapısı açıldı - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'ndaki İçkale'de, yarım asırdır kapalı olan tarihi Fetih Kapısı, restorasyonun ardından yeniden açıldı. Fetih Kapısı'nın açılışını yapan Vali Münir Karaloğlu, Suriçi ve İçkale'nin önemli kültür rotası haline geldiğini belirterek, "Amida Höyük ile kalenin surları ortasında tarihi 2 bin yıllık Roma yolu ortaya çıkarıldı. Kentin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970'li yıllardan bugüne kapalı olan kapıyı açma kararı aldık. Zira bu bölge artık çok değerli bir bölge haline geliyor. Sur içinde yeni bir kültür rotası ortaya çıkıyor" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İçkale'deki Amida Höyük arkeoloji çalışmalarıyla ortaya çıkan eski Roma yolunda incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaloğlu, Suriçi'nde yeni kültür rotası oluşturacak Fetih Kapısı'nın da açılışını yaptı. 'Surların dirilişi devam ediyor' sloganıyla çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Karaloğlu, çalışmalara surlarda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla başladıklarını kaydetti. Vali Karaloğlu, 1'inci etabı Yedikardeş burcundan başlayarak Benusen, Selçuklu, Nur ve Urfa kapı burçlarını içine alan bölgede restorasyon yaptıklarını aktardı.

2'nci restorasyon çalışmasını İçkale'deki surlar ve burçlarda gerçekleştirdiklerini belirten Vali Karaloğlu, "Şu anda İçkale sur ve burçlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Dağkapı Meydanı'ndaki 5, 7, 8 ve 12 numaralı burçları içine alacak ihalemizi de EKAP'a girdik. İhale günümüz belli. 3'üncü ihalemizi de yakında yapıp Dağkapı bölgesindeki burçlarda da restorasyon çalışmalarına başlamış olacağız. 5 bin 200 metre surumuz, 101 tane de burcumuz var. Surlarda daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.'SURİÇİ'NDE YENİ KÜLTÜR ROTASI ORTAYA ÇIKIYOR'1970'li yıllardan bugüne kapalı olan Fetih Kapısı'nı geçen hafta açma kararı aldıklarını aktaran Vali Karaloğlu, Suriçi ve İçkale'nin önemli kültür rotası haline geldiğini belirtti. Buraya gelecek kişilerin Fetih Kapısı'ndan İçkale'ye girerek, önce Roma Yolu'ndan Saraykapı'yı oradan Hz. Süleyman Camisi'ni ve 27 sahabenin kabirlerini ziyaret edebileceklerini söyledi. Çalışmalar tamamlandığında Diyarbakır'ın cazibe merkezine dönüşeceğine dikkat çeken Karaloğlu, kentin inanç ve kültür turizminde Türkiye'nin önemli havzasına evirileceğini belirtti. Kentte 5 yıldır huzur ve güven ortamının sağlandığını hatırlatan Karaloğlu, konuşmasını Türkiye ve dünyadan herkesi büyük kültürel mirası görmeye davet ederek tamamladı.'ROMA YOLU'NUN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız da Amida Höyük'te yürütülen arkeolojik kazıda, yaklaşık 2 bin yıllık Roma Yolu'nu keşfettiklerini ve bunu gün yüzüne çıkarmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Roma Yolu'nun protokol yolu olduğunu anlatan Yıldız, "Surların etrafındaki dolgu toprağı alacaktık ama yaptığımız çalışmada sürprizlerle karşılaştık. Çalışmalar devam ederken bir Roma Yolu'na denk geldik. Şu an Roma Yolu'nun tamamını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artuklu Sarayı'na veya daha önceki Roma Sarayı'na asıl girişin, saray kapısının hemen yanındaki bu yolla sağlandığını anlıyoruz. Bu yol, sultanın, ordunun sefere çıktığı yoldur, bugünkü anlamıyla protokol yoludur. Aynı zamanda gelen yabancı elçilerin de kullandığı yoldur" diye konuştu.

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