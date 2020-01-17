Diyarbakır'da 500 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

DİYARBAKIR'daki 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci, karnelerini alıp, yarıyıl tatiline girdi.

Diyarbakır'da 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk döneminin sona ermesiyle 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci karne aldı.

Yarıyıl tatili nedeniyle Kayapınar ilçesinde bulunan Vehbi Koç İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in katıldığı törende, karnelerini alan öğrencilere, aralarında kitapların da bulunduğu çeşitli hediyeler verildi.

Bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni uygulamayla tatil sayısının 3'e çıktığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, "İki haftalık yarıyıl tatilimiz bugün başlıyor. Diyarbakır eğitim ailesi olarak bugün il genelinde 500 bin yakın öğrencimiz 1900 okulumuzda karne heyecanı yaşamaktadır. 25 bin civarında öğretmenimizle birlikte bu molaya başlıyoruz. Bu mola çocuklarımız, velilerimiz ve elbette öğretmenlerimiz için bir dinlenme süresi. Yeniden tazelenme ve nefes alma süreci. Zamanımızı okuyarak, geçireceğiz çocuklarla birlikte. Kitap dağıtıyoruz. İl genelin birinci dönem itibariyle çok sayıda kütüphaneye, çeşitli atölyelere kavuştuk. Çok sayıda projemiz var. Bu çerçevede devam edecek. Okumaya önem ve değer veren nesillerin artarak gelişmesi için 1 milyona yakın kitap bağışı hedefiyle yola çıktık. İnşallah başaracağız. Bugünkü molada da çocuklarımıza tavsiye ettiğimiz şey, dinlenmek ve bol bol okumak" dedi.