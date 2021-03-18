DİYARBAKIR - 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü kapsamında, 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda vatandaşlar, merkez Sur ilçesindeki İslam'ın 5'inci Harem-i Şerif'i olarak bilinen Ulu Cami'de sabah namazını kılıp dua ederek şehitleri andı.
Namazın ardından vatandaşlara çorba ve ekmek ikram edildi.
Daha sonra Türk bayrağı açan vatandaşlar Ulu Cami'den 27 şehit sahabe türbesinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camisi'ne kadar yürüdü.
Programa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın da katıldı.
Kaynak: AA
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