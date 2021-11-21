Diyarbakır'da 593 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 593 kilo esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 390 kilogram kubar esrar ve 203 kilogram toz esrar ele geçirilerek olayla alakalı 6 şüpheli yakalanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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