Diyarbakır'da 593 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 390 kilogram kubar esrar ve 203 kilogram toz esrar ele geçirilerek olayla alakalı 6 şüpheli yakalanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

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