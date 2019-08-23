Diyarbakır'da 6 aracın kazaya karışmasına neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı öğrenildi.



Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzeri Çarıklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun ortasında aniden duran plakası belirlenemeyen bir araç arkadan gelen 6 aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Kazaya neden olan sürücü, araçların birbirine çarptığını görünce olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Araçlar, çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR