Diyarbakır'da, 6 bacaklı doğan kuzu ilgi odağı oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da, 6 bacaklı doğan kuzu ilgi odağı oldu

Diyarbakır\'da, 6 bacaklı doğan kuzu ilgi odağı oldu
Son Güncelleme: 18.01.2021 10:12

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 6 bacaklı olarak doğan ve sağlıklı bir şekilde yürüyen kuzu, mahallelinin ilgi odağı oldu.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 6 bacaklı olarak doğan ve sağlıklı bir şekilde yürüyen kuzu, mahallelinin ilgi odağı oldu. Kuzunun sahibi Mahsum Bulut, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Amcalarıma, onların çocuklarına ve babamlara söyledim onlar da daha önce görmemiş. Kuzuyu satmayı düşünmüyorum" dedi.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Düzova Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mahsum Bulut'un koyunlarında biri, ikisi boyun kısmından olmak üzere 6 bacaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Bulut, sağlığında bir sorun bulunmayan kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan Bulut, mahalleliye durumu anlattı. Mahsum Bulut, görenlerin ilgi odağı haline gelen kuzusunu satmayı düşünmüyor.

'DOĞUMDA TERS OLARAK DOĞDU'

Kuzunun yaklaşık 20 gün önce doğduğunu ve şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ifade eden Bulut, "Doğumda ters olarak doğdu. Biz de müdahale ettik. Yavru dünyaya gelince, baktığımızda altı bacaklı olduğunu gördük. Allah'ın mucizesidir. Biz ilk defa 6 bacaklı bir hayvan gördük. Amcalarıma, onların çocuklarına ve babamlara söyledim. Onlar da daha önce görmemiş. Köylülerden büyük ilgi gördü. Veteriner falan hiç gelmedi, biz de söylemedik. Durumu şu an gayet iyi. Sütünü içiyor. Sağlığı da yerinde. Ne olacağını şu an bilmiyoruz. Ben kendimi bildiğimden beridir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylüler de şaşırdı. Satmayı şu an için düşünmüyoruz" diye konuştu.

6 bacaklı hayvanı gören mahalleli İslam Ertem de, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirerek, "Böyle bir şeyin olması mucize. Hayvanı çok sevdim. 6 bacaklı olduğundan fotoğraf çektirdim" dedi.

Kaynak: DHA

Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, 6 bacaklı doğan kuzu ilgi odağı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da, 6 bacaklı doğan kuzu ilgi odağı oldu - Son Dakika
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