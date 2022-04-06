Diyarbakır'da 6 bin dekar tarım arazisinde dron ile süne mücadelesi yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır'da merkez Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında dron ile süne mücadelesi gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığının iş birliğiyle Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında, kırsal Sivritepe Mahallesi'ndeki 6 bin dekar tarım arazisinde ücretsiz dron ile süne mücadelesi yapılacak.

Projenin tanıtım programına katılan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, son yıllarda gerek salgın gerekse Rusya- Ukrayna savaşının dünyada gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu söyledi.

İş birliğiyle ilçelerinde tarımsal verimliliği ve üretim çeşitliliğini arttırmak için bir dizi çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Beşikci, "Bunlardan en önemlilerinden biri de girdi maliyetlerini azaltmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına teknolojik ürün ve yöntemlerden faydalanmak istiyoruz." dedi.

Beşikci, şunları belirtti:

"Yapılan çalışmalarla ilçede geleneksel yöntemle yapılan süne ilaçlamasında yıllık yaklaşık 12 milyon lira zararımızın olduğunu tespit ettik. İnşallah bu teknolojiyi kullanarak bizler de önemli ölçüde bir tasarrufa gideceğiz. Çiftçimizin, ülkemizin, Diyarbakır'ımızın önemli bir kaybının da önüne geçmiş olacağız. İnşallah bu teknolojik yöntemle çiftçimizin, Diyarbakır'ımızın ve ülkemizin kazanmasına vesile olacağız"

Sivritepe Mahallesi'nde çiftçi Fesih Akkoç da 300 dekar arazinde tarımsal faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

Süne ilaçlamasının önceki yıllarda uçak ile yapıldığını fakat son senelerde traktörle yaptıklarını ifade eden Akkoç, artık dron ile deneme yapıldığını ve nasıl bir sonuç vereceğini merak ettiğini aktardı.

Akkoç, traktörle yaptıkları ilaçlamada lastik izlerinden kaynaklı ürünlerinin zarar gördüğünü fakat dron ile böyle bir sorunun oluşmayacağını dile getirdi.

Programda, dron ile deneme amaçlı uçuş gerçekleştirildi.

Etkinliğe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abbas Ateş, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat ve çok sayıda çiftçi katıldı.