Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü olayla ilgili 1 şüpheli Niğde'de tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü olayla ilgili 1 şüpheli Niğde'de tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü olayla ilgili 1 şüpheli Niğde'de tutuklandı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan 1 şüpheli Niğde'de yakalandı.

Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü olayla ilgili 1 şüpheli Niğde'de tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan 1 şüpheli Niğde'de yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek Mahallesi'nde 21 Ağustos 2019'da 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden H.K.'nın Niğde'de bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.


Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Göktevek Mahallesi'nde 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmış, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. - NİĞDE

Diyarbakır, Silvan, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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