Kuyuda mahsur kalan tilki ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuda mahsur kalan tilki ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı

29.07.2022 09:29
Kuyuda mahsur kalan tilki ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı

Diyarbakır'da 6 metrelik su kuyusuna düşerek mahsur kalan tilki, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'da 6 metrelik su kuyusuna düşerek mahsur kalan tilki, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Mermeri Mahallesinde vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. 6 metrelik kuyuya tilki düştüğü ihbarı yapılması üzerine Diyarbakır Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) personelleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli ile birlikte harekete geçti. Ekiplerin ortak çalışmasıyla tilkiyi kuyudan çıkardı. Sağlıklı olduğu belirlenen tilki, doğal yaşam ortamına bırakıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, İtfaiye, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuda mahsur kalan tilki ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyuda mahsur kalan tilki ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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