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Diyarbakır'da 6 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da 6 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

13.01.2022 13:34
Diyarbakır'da 6 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru ile 3'ü çocuk 5 kişi için anma programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru ile 3'ü çocuk 5 kişi için anma programı düzenlendi.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 40 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi (29) ve kızı Mevlüde İrem Çiftçi (4), Lokman Açıkgöz (35) ile oğlu Murat Alper ve (11), kızı Ecrin Açıkgöz (2) ile polis eşi Esra Köse Başaran unutulmadı.

Kaymakamlık tarafından, saldırının meydana geldiği alanda yapılan anıt önünde düzenlenen anma programında, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, anıta karanfiller bırakıldı.

Programa, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alana, saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı branda da asıldı.

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Diyarbakır, Çınar, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 6 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 6 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika
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