Üye Girişi
Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek - Son Dakika

Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek

18.02.2022 12:02
Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes" projesi ile başlattığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kentte belirlenen yerlere farklı türlerde 60 bin ağaç dikecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes" projesi ile başlattığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kentte belirlenen yerlere farklı türlerde 60 bin ağaç dikecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha yeşil bir kent için başladığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmalarını kentin farklı noktalarına 60 bin ağaç dikme hedefiyle sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2022 yılı ağaçlandırma faaliyetinin başlandığı Fetih Ormanı ile Dicle Vadisi Regresyon ve Mesire Alanı'na şu ana kadar 6 bin ağaç dikti.

Ekipler, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Abdulkadir Aksu Caddesi, Mezopotamya Bulvarı, Tekel Caddesi, Mesut Yılmaz Caddesi, Diclekent Bulvarı, Mahabad Bulvarı, Rıha Caddesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kavşağı ile Suriçi, Bismil İstasyon Caddesi ve Havaalanı Yonca Kavşağı başta olmak üzere belirlenen yerlere farklı türlerde 4 bin 235 ağaç dikimi yaptı.

Merkez ve kırsal ilçelerde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları ilkbaharda nisan ayının sonlarına kadar, sonbaharda ise ekim ayından başlayarak aralık ayına kadar devam edecek.

YORUMLAR
500

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:08:32. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement