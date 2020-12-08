Diyarbakır'da menfezde 648 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da menfezde 648 kilo esrar ele geçirildi
08.12.2020 09:35
DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda menfez içerisinde 648 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda menfez içerisinde 648 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla başlatılan Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalındaki düzenlenen narko terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı. Operasyon sırasında 648 kilo esrar ele geçirildi.
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