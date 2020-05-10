Diyarbakır'da 65 ve üstü vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarttı - Son Dakika

Diyarbakır'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında çıkabildikleri sokakta güzel havanın tadını çıkartırken, sosyal mesafeye de dikkat ettikleri görüldü.



Diyarbakır'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başladı. Eldiven ve maske takarak sağlıklarına önem veren vatandaşlar, yürüme mesafesindeki güzergah boyunca ve oturdukları banklarda sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Yenişehir ve Sur ilçelerinde oturan 65 yaş üstü vatandaşlar Dağkapı Meydanı'nda yürüyerek güzel havanın tadını çıkarttı. 79 yaşındaki Selahattin İçten, 60 gündür evden çıkmadığını belirterek, "İki aydır evden çıkmadım. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkamıyorduk, bizlere belirli saatler arasında dışarı çıkmamıza izin verdiler. Biraz dolaşıp tekrar eve gideceğim" dedi.



65 yaşındaki Muhittin Işıklı ise kendilerine verdikleri imkan dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.



65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra genelgede belirtilen görevlilerin haricinde kısıtlamayı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası uygulanacak. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibarı ile sona erecek. - DİYARBAKIR