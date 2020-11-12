Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

12.11.2020 22:08
Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması, System.String[]

Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, korona virüs salgınına yönelik alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı. Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı belirtildi.

Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artışa göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Hıfzıssıhha Kurulu, Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika


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