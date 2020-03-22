Diyarbakır'da ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "sokağa çıkma yasağı" genelgesi kapsamında ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılanması "65 yaş ve üstü Vefa Destek Grubu"nu oluşturulacak.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar, ihtiyaçlarını bildirecekleri 112, 155, 156 numaraları hatlarda çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilecek.