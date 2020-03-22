Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu

6 saat önce

DİYARBAKIRLILAR, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağına uydu.

Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu, System.String[]

DİYARBAKIRLILAR, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağına uydu. Havanın güneşli olmasına rağmen tarihi surların diplerindeki parklar ve kent meydanlarında bu yaş gruplarının olmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam verdiği 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına kararına Diyarbakırlılar uyum sağladı. Güneşli bir gün olmasına rağmen özellikle bu yaş gruplarının vakit geçirdikleri tarihi sur diplerindeki parklar ve kent meydanları boşa yakın bir doluluktaydı.Dışarıda bulunan gençler, evde bulunan 65 ve üstü yakınlarının kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmadan yasağa uyduklarını söylerken, bazıları da evdeki bu gruptakilerin dışarı çıkmak istediğini ancak evdeki yakınların buna müsaade etmediklerini ifade etti.


İçişleri Bakanlığı, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:20 Kaynak: DHA

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