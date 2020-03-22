Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu

6 saat önce

Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyulduDİYARBAKIRLILAR, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağına uydu.

Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu

DİYARBAKIRLILAR, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağına uydu. Havanın güneşli olmasına rağmen tarihi surların diplerindeki parklar ve kent meydanlarında bu yaş gruplarının olmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam verdiği 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına kararına Diyarbakırlılar uyum sağladı. Güneşli bir gün olmasına rağmen özellikle bu yaş gruplarının vakit geçirdikleri tarihi sur diplerindeki parklar ve kent meydanları boşa yakın bir doluluktaydı.

Dışarıda bulunan gençler, evde bulunan 65 ve üstü yakınlarının kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmadan yasağa uyduklarını söylerken, bazıları da evdeki bu gruptakilerin dışarı çıkmak istediğini ancak evdeki yakınların buna müsaade etmediklerini ifade etti.

Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu

Diyarbakır, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince dipçikle saldırdı...Dehşet anları kamerada Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti         
20:23
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]