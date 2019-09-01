Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi
4 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:32 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Ağıl Mahallesi mevkisinde 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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