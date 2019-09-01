Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi

4 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Ağıl Mahallesi mevkisinde 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar bulundu.


Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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