Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 66 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 66 kilo esrar ele geçirildi

4 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar maddesi ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da 66 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar maddesi ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bismil ilçesi Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtilerek, "30 Ağustos Cuma günü Bismil İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde eski Ağıl Mahallesi mevkiinde 4 torba içerisinde toplam 66 kilo 705 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği kaydedildi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Diyarbakır, Jandarma, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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