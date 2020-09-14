Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Yıldırım-7 operasyonu kapsamında düzenlenen narko-terör operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar ile 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Yıldırım-7 operasyonu kapsamında düzenlenen narko-terör operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar ile 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezrası kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 18 farklı noktada 62 kilogram toz, 607 kilo 60 gram kubar olmak üzere toplam 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri, 5 bin kök skunk ve kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortumu ele geçirildi. Hint kenevirleri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi. Ele geçirilen esrar ise muhafaza altına alındı.

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