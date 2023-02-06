Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle birçok ilde yıkım meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi de yaralandı.
Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 7.4'lük depremde 14 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika