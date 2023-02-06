Diyarbakır'da 7.4'lük depremde 14 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 7.4'lük depremde 14 kişi yaşamını yitirdi

06.02.2023 10:38

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük depremden en çok etkilenen illerden olan Diyarbakır 'da 6 bina yıkılırken 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntı nedeniyle 79 kişi de yaralandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle birçok ilde yıkım meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi de yaralandı.

7 KATLI BİNA YIKILDI

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 7.4'lük depremde 14 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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