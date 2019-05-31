Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 7 ambulans hizmete girdi
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Diyarbakır'da 7 ambulans hizmete girdi

55 dakika önce

Diyarbakır'a tahsis edilen 7 ambulans, düzenlenen törenle Acil Sağlık İstasyonlarına dağıtıldı.

Diyarbakır'da 7 ambulans hizmete girdi, System.String[]
Diyarbakır'a tahsis edilen 7 ambulans, düzenlenen törenle Acil Sağlık İstasyonlarına dağıtıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Sait Avar, Sağlık Bakanlığınca yılın ilk beş ayında kente 11 ambulansın tahsis edildiğini söyledi.
Acil Sağlık Hizmetlerinin hasta ve yaralıların hayatta kalmasında çok büyük önem taşıdığına vurgu yapan Avar, "Bu kadar önemli hizmetleri sunarken vatandaşlarımızdan da duyarlılık göstererek ambulanslarımıza yol vermelerini talep ediyorum. Bu araçlarda görev yapacak mesai arkadaşlarımıza kazasız vazifeler dilerim." dedi.
Daha sonra personele yeni ambulansların anahtarı teslim edildi.
Törene, Diyarbakır İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hakan Karakaş, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Bayka ve sağlık çalışanları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:46 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel
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