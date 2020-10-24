Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti - Son Dakika

Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti

24.10.2020 08:35
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti, System.String[]

DİYARBAKIR'da, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayanlar veya yatağa bağlı olanlar için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri'ndeki görevliler, 7 ayda 13 bin hastaya hizmet verdi.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayanlar veya yatağa bağlı olanlar için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri'ndeki görevliler, 7 ayda 13 bin hastaya hizmet verdi. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Fırat Uykur, hastaların bu süreçte hastane ortamlarına gelmemeleri için yoğun gayret içinde olduklarını belirterek, "Muayene, tetkik, tedavi, rehabilitasyon, psikoterapi, fizyoterapi gibi tüm işlemlerde, ev ortamında bu hasta gruplarımıza yönelik hizmet vermekteyiz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve yatağa bağlı olan hastalar için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri birimi, 7 ayda, 13 bin hastaya hizmet verdi. Kent genelinde 22 araç, 90 personelle hizmet veren ekipler, ayrıca Türkiye'deki Evde Sağlık Hizmetleri birimleri olarak ilk 5 arasında yer alıyor. Her ekipte en az bir hekim, 2 hemşire, yardımcı sağlık personeli ve şoförün yanı sıra birimin çağrı merkezi de bulunuyor.

'BİZLERE ULAŞANLARA BU HİZMETİ VERMEK İÇİN HAZIR, BEKLEMEKTEYİZ'

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Fırat Uykur, birimde vatandaşlara hizmet vermek için hazır beklediklerini ifade ederek, "Evde Sağlık Hizmetleri olarak bizler tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da, evde yatağa bağlı ve yarı bağlı hastalarımızın bu süreçte hastane ortamlarına gelmemeleri için biz bu hizmeti muayene, tetkik, tedavi, rehabilitasyon, psikoterapi, fizyoterapi gibi tüm işlem ve işlemleri ev ortamında bu hasta gruplarımıza yönelik  hizmeti vermekteyiz. Özellikle mart ayında başlayan bu salgın sürecince Diyarbakır genelinde yaklaşık 13 bin vatandaşımıza bu hizmeti verdik. 13 bin vatandaşımıza hastaneye gelmeden, ev ortamında, hijyenik koşullarda bu işlemlerin hepsini gerçekleştirdik. Bizlere ulaşan vatandaşlarımıza bu hizmeti vermek için hazır, beklemekteyiz. Gelen çağrılarda talepleri alıp, karşılayıp vatandaşlarımızı arıyoruz. Aradığımız vatandaşlardan tıbbi durumu nedir, onu öğreniyoruz. Neye ihtiyacı var, muayene, tedavi, psikoterapi, rehabilitasyon gibi hangi işleme ihtiyaç duyduğunu belirliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın devletimizin, milletimize bir hizmetidir. Sağlık hizmetimizin geldiği noktayı gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. Tüm bu hizmetlerin hepsi ücretsiz bir şekilde devlet tarafından karşılanıyor" diye konuştu.


Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti

İl Sağlık Müdürlüğü, Rehabilitasyon, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti - Son Dakika

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