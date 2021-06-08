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Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu

08.06.2021 10:44
Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu. Sabaha karşı bulunan kadının boynundan iple asılı olduğu öğrenildi.

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi 613. sokakta edinilen bilgilere göre, 7 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe T., sabaha karşı evinde boynunda ip ile asılı bir şekilde bulundu.

ÖLÜMÜ AYDINLATILACAK

İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, şüpheli ölüm olarak değerlendirdikleri olayla ilgili inceleme başlattı. 112 acil sağlık ekipleri ise Ayşe T.'nin cansız bedenini otopsisi yapılmak üzere morga götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu

Bahçelievler Mahallesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu - Son Dakika


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